Godzilla Singular Point ha una data d'uscita in Italia: l'anime arriva su Netflix a giugno

Godzilla: Singular Point arriverà in occidente prima del previsto, secondo quanto dichiarato in giornata odierna da Netflix. Il colosso streaming statunitense aveva annunciato il posticipo della data d'uscita lo scorso marzo, e poche ore fa ha rivelato la nuova data in cui l'anime sarà disponibile fuori dal Giappone, ovvero giugno 2021.

Godzilla: Singular Point ha debuttato il 25 marzo in esclusiva su Netflix Japan, e il 1 aprile sulle principali reti televisive giapponesi. Il sito web ufficiale dell'opera parlava di "arrivo in occidente nella seconda metà del 2021" ma a quanto pare Netflix ha deciso di velocizzare i tempi, visto che il nuovo trailer visibile in cima all'articolo conferma l'uscita della serie a cavallo tra primavera ed estate 2021. L'anime si concluderà il 17 giugno in Giappone, quindi possiamo aspettarci l'arrivo in occidente tra il 18 e il 30 dello stesso mese.

Netflix distribuirà l'anime anche in Italia, presumibilmente con il doppiaggio italiano. DOTA: Dragon's Blood, High-Rise Invasion, La via del grembiule e tutti gli altri anime arrivati sulla piattaforma negli ultimi mesi hanno seguito lo stesso modello, quindi è praticamente certo che saranno selezionabili anche le voci italiane. Il prossimo trailer di Godzilla: Singular Point dovrebbe arrivare pochi giorni prima del lancio.

