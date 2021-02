Godzilla Singular Point debutta il 25 marzo in Giappone, posticipata l'uscita in occidente

Il sito web ufficiale di Godzilla: Singular Point, il nuovo anime Netflix dedicato al Kaiju più famoso del mondo, ha recentemente pubblicato una serie di informazioni esclusive in vista del debutto giapponese, confermando anche l'anime non arriverà in occidente ad aprile come precedentemente affermato, bensì nella seconda metà del 2021.

Godzilla: Singular Point debutterà il 25 marzo 2021 in esclusiva su Netflix Japan, e il 1 aprile sulle principali reti televisive giapponesi. Le puntate saranno pubblicate settimanalmente, ma gli abbonati Netflix potranno vederle con una settimana d'anticipo. Per quanto riguarda la release occidentale, il sito conferma che l'anime arriverà "nel corso del 2021", probabilmente una volta terminata la trasmissione in oriente.

Tra le altre informazioni è stato confermato che l'opening sarà realizzata dal gruppo idol BiSH e che si intitolerà "In case...", ed è stato condiviso il nuovo poster visibile in calce. Il sito ha anche pubblicato una breve sinossi dell'anime: "La storia segue le avventure della giovane e brillante ricercatrice Mei Kamino, che si troverà a collaborare con il talentuoso ingegnere Yun Arikawa per sconfiggere una minaccia senza precedenti".

Godzilla: Singular Point sarà composto da tredici episodi e terminerà il 17 giugno 2021. Se dovesse seguire lo stesso modello di Beastars, Netflix potrebbe portare la serie in occidente con tanto di doppiaggio nel corso della stagione autunnale.