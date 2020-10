Godzilla: Singular Point: nuovo trailer per l'anime originale Netflix dallo studio BONES

Il Re dei mostri sta per tornare in un nuovo progetto originale, Godzilla: Singular Point, nato grazie alla nuova collaborazione tra Netflix e Studio Bones con il supporto dello studio Orange. Nelle scorse ore la compagnia ha rilasciato finalmente un primo trailer e una locandina promozionale che preannunciano un'ottima produzione.

Quando si parla di BONES le aspettative sono sempre al massimo in quanto l'azienda è celebre per la realizzazione di numerosi anime famosi per l'elevata qualità del comparto tecnico, basti pensare all'adattamento televisivo di My Hero Academia. Lo staff chiamato in causa per l'occasione certifica l'ambizione della serie, in quanto un noto animatore dello Studio Ghibli, Eiji Yamamori, è stato ingaggiato per il character design di Godzilla.

Ad ogni modo, da poche ore il profilo ufficiale ha rilasciato un nuovo trailer per l'anime, lo stesso allegato in calce alla notizia, nonché una Key Visual che mostra l'aspetto dei due protagonisti. Ancora non è disponibile alcuna sinossi per la storia originale, ma vi terremo aggiornati in attesa di maggiori novità. Vi ricordiamo, inoltre, che l'anime debutterà in tutto il mondo, e dunque anche in Italia, il prossimo 4 aprile 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo progetto originale di casa Netflix, siete interessati? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.