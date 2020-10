Godzilla: Singular Point, poster e data d'uscita per l'anime di Netflix e Studio Bones

Pochi minuti fa, Netflix ha mostrato il primo poster di Godzilla: Singular Point, l'anime dedicato al Re Dei Mostri prodotto da BONES (My Hero Academia, Mob Psycho 100) e Studio Orange (Beastars). La nuova visual rivela, inoltre, il mese d'uscita dell'anime, che a quanto pare arriverà molto prima del previsto.

Godzilla: Singular Point debutterà su Netflix nell'aprile 2021, secondo quanto riportato dall'intrigante poster visibile in calce. Per il momento non è ancora chiaro se la distribuzione avverrà unicamente in Giappone o se sarà disponibile sin dal lancio anche nei cataloghi Netflix dei Paesi occidentali.

Il poster mostra la silhouette di Godzilla alle spalle dei due protagonisti, un ragazzo e una ragazza di età relativamente giovane. Sarà interessante capire che l'anime sarà realizzato con la tecnica d'animazione tradizionale tipica di BONES o in 3DCG, stile prediletto dagli animatori di Orange. Secondo i primi rumors, il trailer dovrebbe essere mostrato entro pochi giorni.

Netflix ha confermato che la regia è affidata ad Atsushi Takahashi, già sceneggiatore e direttore delle animazioni di diversi anime di successo, tra cui spiccano My Hero Academia, Sword Art Online e Sevend Deadly Sins. Il character design, invece, è interamente curato dall'autrice di Blue Exorcist Kazue Kato, con la sola esclusione dell'aspetto del mostro, assegnato al noto animatore di Studio Ghibli Eiji Yamamori.

E voi cosa ne pensate? State aspettando quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Godzilla non sarà l'unico anime di BONES ad uscire ad aprile 2021, visto che nel corso dello stesso mese dovrebbe debuttare la quinta stagione di My Hero Academia.