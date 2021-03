Godzilla: Singular Point: il re dei mostri nel nuovo trailer per l'anime originale Netflix

Negli ultimi anni Netflix ha incrementato i suoi sforzi per produrre ancora più titoli originali, parte dei quali attesi durante il corso di quest'anno. Godzilla: Singular Point è uno di questi e tra poche settimane compirà il suo debutto in Giappone. Nell'attesa dell'uscita globale, diamo un'occhiata al nuovo trailer promozionale.

Lo scorso ottobre Netflix e Studio Bones hanno annunciato Godzilla: Singular Point, l'ultimo anime originale ispirato al re dei mostri ma affidato alla compagnia celebre per l'adattamento televisivo di My Hero Academia. Lo staff aveva già rilasciato un primo trailer in occasione dell'annuncio, ma da allora lo staff non ha rilasciato che poche informazioni. L'opera inizierà ufficialmente il primo aprile in Giappone mentre nessuna data è stata ancora confermata per la messa in onda globale su Netflix.

BONES ha comunque voluto stuzzicare la curiosità dei fan con un nuovo trailer, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che fornisce un assaggio del comparto tecnico messo in campo dallo studio. Vi ricordiamo, infatti, che i Kaiju sono realizzati dallo Studio Orange (BEASTARS), e dunque completamente in computer grafica, in un connubio tra 2D e 3DCGI.

Ad ogni modo, non ci resta che attendere le prossime settimane per conoscere quando Netflix deciderà di rilasciare anche al grande pubblico occidentale l'ultima avventura del re dei mostri. E voi, invece, siete interessati a questa serie? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.