Godzilla S.P. strega Hideo Kojima, lo sviluppatore elogia l'anime: 'Dà dipendenza!'

Godzilla: Singular Point ha debuttato in Giappone il 25 marzo, e si concluderà definitivamente tra due settimane. Nonostante le recensioni miste, il nuovo anime Netflix sembra aver attirato l'attenzione di una buona fetta di pubblico, tra cui si annovera anche il noto autore videoludico Hideo Kojima.

"Ho guardato Godzilla S.P. di To Enjo nel giorno di uscita su Netflix", ha scritto l'autore in un post Twitter, "Rodan aveva le sembianze di uno pterodattilo più che di un Kaiju quindi ho deciso di lasciar perdere. Recentemente però sono tornato sulla serie e non sono più riuscito a smettere! Ho guardato undici episodi in una sola notte, mi ha davvero dato dipendenza. Non vedo l'ora di vedere il finale, mancano solo due episodi!". Un complimento che sicuramente farà felici i ragazzi di BONES, vista la fama di Hideo Kojima in Giappone.

Godzilla: Singular Point è arrivato in anteprima su Netflix Japan, e come affermato dal colosso streaming lo scorso aprile, arriverà in occidente a giugno. I primi rumor parlavano di una data d'uscita compresa tra il 18 e il 30 del mese corrente, e pochi giorni fa l'emittente ha confermato che la prima stagione completa sarà disponibile dal 24 giugno 2021. Come tutte le serie originali Netflix, l'anime riceverà il doppiaggio italiano.

E voi cosa ne pensate? Guarderete Godzilla: Singular Point? Ditecelo nella sezione commenti!