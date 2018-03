Godzilla: The City Mechanized for the Final Battle, il secondo film Netflix esce a maggio

Il sito ufficiale della nuova produzione cinematografica di, a cura del team di Polygon Pictures, ha finalmente svelato la data di uscita del secondo film della su Netflix: il nuovo capitolo della trilogia arriverà a maggio sulla piattaforma streaming.

Il film si intitolerà Godzilla: The City Mechanized for the Final Battle (Godzilla: Kessen Kidō Zōshoku Toshi) e sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming del colosso americano il prossimo 18 maggio in Giappone. Non è ancora stata rivelata, invece la data di lancio occidentale, ma dovrebbe avvenire di lì a poco nel resto del mondo: il primo capitolo, infatti, sbarcò in terra nipponica il 17 novembre 2017, per poi approdare in Europa e Nord America il 17 gennaio 2018. Probabile, dunque, che il film arrivi da noi in estate.

Il sito ha anche rivelato un'immagine concept art della pellicola, facente parte della trilogia iniziata con Godzilla: Planet of the Monsters, che catapulta il pubblico in uno scenario futuristico in cui l'umanità è stata costretta ad abbandonare la Terra, dilaniata dai mostri capeggiati dal leggendario Kaiju, ma decisa a riprendersi la propria casa dopo ben 20mila anni di dominio da parte delle creature ancestrali. In questo capitolo vedremo Mecha Godzilla, celebre versione del franchise sul Re dei Mostri, fronteggiare l'originale e mastodontica creatura emersa dalle viscere della Terra al termine del primo film.

Godzilla: The City Mechanized for the Final Battle è diretto da Kobun Shizuno (che ha fatto da regista a numerosi film di Detective Conan e Ken il Guerriero) e Hiroyuki Seshita (Ajin, Knights of Sidonia), mentre Gen Urobuchi (Fate/Zero, Psycho-Pass) dirige lo screen insieme a Yusuke Kozaki. Hiroyuki Morita fa da assistant director, mentre Naohiro Yoshihira svolge il ruolo di direttore tecnico.

Non mancheremo di aggiornarvi non appena il nuovo film animato in CGI su Godzilla sarà disponibile anche per il pubblico occidentale.