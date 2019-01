Godzilla: The Planet Eater è disponibile da ieri su Netflix

Il trittico animato dedicato a Godzilla prodotto da Toho Animation e Polygon Pictures è arrivato finalmente a conclusione. L'ultimo film, Godzilla: The Planet Eater, è uscito lo scorso di 3 novembre 2018 in Giappone, e dopo soli due mesi, la pellicola d'animazione è arrivata infine su Netflix, che ne cura la distribuzione internazionale.

Da ieri, 9 gennaio 2019, Godzilla: Mangiapianeti (Godzilla: The Planet Eater) è finalmente disponibile su Netflix. Il film è il terzo e ultimo lungometraggio animato dedicato al re dei Kaiju, e va a chiudere la trilogia iniziata con Godzilla: Il Pianeta dei Mostri (Godzilla: Planet of the Monsters) e proseguito con Godzilla: Minaccia sulla Città (Godzilla: City on the Edge of the Battle).

Il trittico, prodotto da Toho Animation in collaborazione con Polygon Pictures (che ne ha curato lo sviluppo vero e proprio), si è caratterizzato fin dalla prima pellicola per un utilizzo fluido e ottimale della computer grafica, tecnica d'animazione molto spesso deleteria per molte produzioni nipponiche.

La storia della trilogia vede la razza umana decimata e costretta a lasciare la Terra a causa dei Godzilla. L'emigrazione degli umani, avvenuta nell'ultima estate del XX° secolo, fu resa possibile grazie alle razze aliene degli Exif e dei Bilusaludo, le quali raggiunsero la Terra dopo che i loro rispettivi pianeti furono distrutti dal Mangiapianeti. Dopo gli eventi dei primi due film, dove il principale nemico da abbattere è stato il re dei Kaiju, i membri della nave spaziale Aratrum dovranno fare il tifo per il loro avversario storico, perché il Mangiapianeti sta arrivando sulla terra, e solo Godzilla può sconfiggerlo e impedire la distruzione del nostro pianeta.

Godzilla: The Planet Eater è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix, così come i precedenti film.