Godzilla: The Planet Eater, distruzione totale nel final trailer del film

Il canale YouTube MAiDiGi TV di Mainichi Shimbun ha iniziato a trasmettere il final trailer di Godzilla: The Planet Eater (Godzilla: Hoshi wo Kū Mono), il terzo e ultimo film del trittico animato dedicato al Re dei Kaiju. Il trailer in questione mostra la cruenta lotta tra Godzilla con il Divoratore di Mondi che da il titolo alla pellicola.

Godzilla: The Planet Eater, ultima pellicola della trilogia animata dedicata a Godzilla, è uscito Venerdì 9 Novembre in 158 sale giapponesi, classificandosi sesto nella classifica dei film più visti in quel weekend. Il film ha inoltre chiuso il Tokyo International Film Festival, che si è svolto dallo scorso 25 Ottobre fino al 3 Novembre a Roppongi Hills, all'EX Theatre Roppongi e alla piazza Hibiya Step. In apertura della news potete trovare il final trailer del film, mentre di seguito potete leggere la trama (tradotta) del film:

"20.000 anni nel futuro, la Terra è governata da Godzilla. Schierati contro il Re dei Kaiju si trovano gli ultimi resti della razza umana, ormai decimata e alla deriva nello spazio. Il capitolo finale di questo trittico animato, Godzilla: The Planet Eater, trova la città di Mechagodzilla, il picco dell'evoluzione scientifica e la migliore speranza dell'umanità, ridotta in cenere dopo gli eventi del secondo film. Godzilla regna ormai sovrano, ma ha ancora una sfida che lo attende: la creatura alata, KING GHIDORAH, il Divoratore di Mondi."

Godzilla: The Plante Eater, come gli altri film della trilogia, arriverà in Italia grazie a Netflix, ma non è ancora stata rivelata la data in cui la pellicola verrà rilasciata sulla piattaforma streaming.