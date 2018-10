Godzilla: The Planet Eater, ecco il primo trailer dell'ultimo capitolo della trilogia

Godzilla: The Planet Eater è pronto per arrivare nelle sale giapponesi il prossimo novembre, e, dal primo trailer della pellicola, che è stato pubblicato recentemente, sembra che accadrà di tutto nel capitolo conclusivo della trilogia. Diamo uno sguardo alle splendide immagini che ci mostra il filmato, con una nuova e terrificante minaccia.

La figura iconica, al limite della leggenda, di Godzilla ha ricevuto una enorme quantità di linfa vitale negli ultimi anni, con adattamenti live-action (il sequel della pellicola del 2014 sembra essere già in lavorazione) e una nuova trilogia anime che riscuotono ancora un immenso successo. Per questo, ai fan, che sembrano non essere mai sazi delle gesta della gigantesca creatura, proponiamo il primo trailer del capitolo finale della suddetta trilogia animata, Godzilla: The Planet Eater .

Il filmato mostra una grande quantità del materiale del lungometraggio, dopo una fase iniziale in cui si vedono immagini riferite ai primi due capitoli della saga. Successivamente però, vediamo un Godzilla a riposo, che recupera le energie dopo l'ultima epica battaglia per il controllo della Terra. Gli esseri umani e la razza aliena loro alleata, gli Exif, pensano che questa sia l'occasione perfetta per riprendersi il controllo del pianeta, dopo l'esilio forzato. Sfortunatamente però, la razza aliena commette un errore, e, dopo aver evocato la loro arma definitiva, una creatura potentissima conosciuta come King Ghidorah, ne perde clamorosamente il controllo. Così, con il temibile dragone tricefalo color oro che discende sulla Terra, si prepara l'ennesima guerra di proporzioni titaniche per il controllo del globo.

Ricordiamo che Godzilla: The Planet Eater uscirà nelle sale giapponesi il 9 novembre 2018, mentre Netflix ha acquisito i diritti per la messa in onda in streaming. I primi due film, Godzilla: Planet of the Monsters e Godzilla: City on the Edge of Battle sono usciti rispettivamente il 17 novembre 2017 e il 18 maggio 2018. Ambedue i film sono attualmente disponibili sulla piattaforma appena citata.