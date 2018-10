Godzilla: The Planet Eater, ecco il trailer di lancio della pellicola

Nelle scorse ore è stato pubblicato su Twitter il breve trailer di lancio con il quale la produzione intende promuovere l'uscita nelle sale della pellicola Godzilla: The Planet Eater. Il lungometraggio arriverà sul grande schermo giapponese il prossimo 9 novembre, e concluderà la trilogia dedicata al gigantesco mostro.

La nuova trilogia cinematografica dedicata a Godzilla si appresta a raggiungere la sua conclusione con la sua ultima, spettacolare pellicola, intitolata Godzilla: The Planet Eater. Il lungometraggio animato arriverà nei cinema giapponesi il prossimo 9 novembre 2018, e la produzione ha deciso di promuovere l'evento tramite un breve trailer di lancio (che potete visionare all'interno di questa pagina), pubblicato nelle scorse ore su Twitter. Si tratta di un filmato di quindici secondi, in cui vediamo, oltre al gigantesco mostro, anche i protagonisti, mentre osservano la nascita della nuova minaccia incombente: KING GHIDORAH.

I primi due lungometraggi, Godzilla: Planet of the Monsters e Godzilla: City on the Edge of Battle sono usciti rispettivamente il 17 novembre 2017 e il 18 maggio 2018. Ambedue i film sono attualmente disponibili su Netflix. Questo terzo capitolo, prodotto da Polygon Pictures, è diretto da Kobun Shizuno, famoso per aver collaborato ad altri progetti come Armored Core: Fort Tower Song e svariati film di Detective Conan, e da Hiroyuki Seshita, tra i cui lavori viene annoverato Ajin e Blame!.

Ricordiamo che la pellicola è stata anche presentata nell'ambito del prestigioso Tokyo International Film Festival, ancora in corso di svolgimento. Riportiamo di seguito, per coloro che fossero interessati, la sinossi aggiornata del film:

“20.000 anni nel futuro, la Terra è governata da Godzilla. Contrapposto a lui vi sono gli ultimi resti della razza umana. Il capitolo finale, GODZILLA: The Planet Eater, vede Mechagodzilla city, il picco dell’evoluzione scientifica e ultima speranza per l’umanità, bruciata in cenere. Godzilla Earth[normalmente conosciuto come Godzilla] regna supremo, ma ha ancora una sfida da affrontare: la creatura alata, KING GHIDORAH”.

Cosa pensate del nuovo trailer? Come pensate si concluderà l'ultima avventura del leggendario Godzilla nel mondo dell'animazione? Fatecelo sapere!