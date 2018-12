Godzilla: The Planet Eater, il film debutterà su Netflix il prossimo 9 gennaio

La piattaforma streaming Netflix ha ufficializzato la data del debutto di Godzilla: The Planet Eater, l'ultimo capitolo della trilogia cinematografica che ha dato nuova vita alla versione animata del mastodontico mostro omonimo.

Dopo i trailer e le indiscrezioni, Netflix ha reso ufficiale l'uscita di Godzilla: The Planet Eater sulla sua piattaforma streaming. Il debutto della terza pellicola appartenente alla nuova trilogia di lungometraggi animati dedicati al mostro ormai icona del genere, arriverà il prossimo 9 gennaio 2019.

A quanto pare, Netflix ha annunciato anche l'arrivo di un ulteriore film con Godzilla protagonista, anche se non ha specificato in maniera più chiara di cosa si tratta fattivamente. Questo secondo misterioso lungometraggio arriverà invece sulla piattaforma il primo giorno del nuovo anno.

Ricordiamo che Godzilla: The Planet Eater ha debuttato nei cinema giapponesi il 9 novembre scorso, raggiungendo ben 158 sale cinematografiche e arrivando sesto per incassi nello weekend in cui ha esordito.

Netfix stesso descrive in questo modo la sinossi del titolo in questione:

“20.000 anni nel futuro, la Terra è governata da Godzilla. Contrapposto a lui vi sono gli ultimi resti della razza umana. Il capitolo finale, GODZILLA: The Planet Eater, vede Mechagodzilla city, il picco dell’evoluzione scientifica e ultima speranza per l’umanità, bruciata in cenere. Godzilla Earth[normalmente conosciuto come Godzilla] regna supremo, ma ha ancora una sfida da affrontare: la creatura alata, KING GHIDORAH”.

Cosa ne pensate? Vedrete Godzilla: The Planet Eater su Netflix il prossimo 9 gennaio? Fatecelo sapere nei commenti!