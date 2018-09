Godzilla The Planet Eater: pubblicati nuovi screenshots e sinossi aggiornata

Nel sito officiale di Godzilla: The Planet Eater, il terzo ed ultimo film della trilogia anime di Godzilla, sono stati pubblicati, questo giovedì, una serie di nuovi screenshots.

Il sito ha inoltre aggiornato la sinossi del titolo in inglese. Di seguito trovate la traduzione in italiano:

“20.000 anni nel futuro, la Terra è governata da Godzilla. Contrapposto a lui vi sono gli ultimi resti della razza umana. Il capitolo finale, GODZILLA: The Planet Eater, vede Mechagodzilla city, il picco dell’evoluzione scientifica e ultima speranza per l’umanità, bruciata in cenere. Godzilla Earth [normalmente conosciuto come Godzilla] regna supremo, ma ha ancora una sfida da affrontare: la creatura alata, KING GHIDORAH”.

Saori Hayami e Kenichi Suzumura si uniranno al cast del terzo film nei panni di Haruka e Akira Sakaki, i genitori del protagonista: Haruo.

XAI eseguirà il tema musicale “live and die”. Masayuki Nakano, membro dei BOOM BOOM SATELLITES, invece produrrà la canzone.

Il film uscirà nelle sale giapponesi il 9 novembre di quest’anno. Godzilla: The Planet Eater sarà inoltre presente al Tokyo International Film Festival, che si terrà tra il 25 ottobre e il 3 novembre a Roppongi Hills, nell’ex Theatre Roppongi e alla Hibiya Step Square.

I primi due film, Godzilla: Planet of the Monsters e Godzilla: City on the Edge of Battle sono usciti rispettivamente il 17 novembre 2017 e il 18 maggio 2018. Ambedue i film sono attualmente disponibili su Netflix.

Il film, prodotto da Polygon Pictures, è diretto da Kobun Shizuno, famoso per aver collaborato ad altri progetti come Armored Core: Fort Tower Song e svariati film di Detective Conan, e da Hiroyuki Seshita, tra i cui lavori annovera Ajin e Blame!.

Segue qui la lista generale dello staff:

Story Concept / Screenplay / Series Compositions: Gen Urobuchi (Aldnoah.Zero, Blassreiter);

Character Designer / Series Compositions: Yusuke Kozaki (Speed Grapher, Under the Dog);

Character Designer: Yuki Moriyama (Ajin, Blame! Movie);

Assistant Director: Hiroyuki Morita (Bokurano);

Technical Director: Naohiro Yoshihira;

Production Designers: Naoya Tanaka (Nasu: Suitcase no Wataridori, Ajin 2nd Season) e Ferdinando Patulli;

Model Director: Mitsunori Kataama;

Art Director: Yukihiro Shibutani (Akira, Sasameki Koto, Plastic Little);

Color Key Artist: Hironori Nochi;

Sound Director: Satoshi Motoyama (91 Days, Bartender, Caligula, Death Parade).

Di seguito potete trovare le 2 sinossi dei film precedenti:

Godzilla: Planet of Monsters



“Un gruppo di profughi disperati prova a ricolonizzare la Terra 20.000 anni dopo la conquista da parte di Godzilla. Ma c'è un giovane che più di tutto vuole vendicarsi.”

Godzilla: City on the Edge of Battle



“Sulla Terra, Haruo e i suoi amici prendono contatto con la tribù indigena degli Houtua. Per battere Godzilla, devono raggiungere il vecchio laboratorio del Mechagodzilla.”

Sapevate, inoltre, che uscirà un manga adattamento del primo film?