Godzilla: The Planet Eater riceverà una prestiosa premiere nei primi giorni di novembre!

Nelle ultime ore è stato annunciato che la terza ed ultima pellicola d’animazione su Godzilla, intitolata The Planet Eater (Godzilla: Hoshi wo Kū Mono), riceverà una prestigiosa anteprima, prossimo 3 novembre, in occasione della giornata conclusiva del Tokyo International Film Festival.

Godzilla: The Planet Eater è la terza parte di una recente trilogia dedicata al gigantesco kanji. Il film è il sequel diretto delle precedenti pellicole, Godzilla: City on the Edge of Battle e Godzilla: Planet of Monsters, entrambe già disponibili anche su Netflix Italia. Sfortunatamente noi occidentali dovremo aspettare il prossimo anno per poter visionare il lungometraggio, in quanto questo non approderà su Netflix prima di gennaio 2019.

La storia della trilogia ha saputo introdurre, attraverso eventi colossali, tutti gli alleati e i nemici di Godzilla, coinvolgendo addirittura gli alieni nel riuscito cocktail. Alla fine, un gruppo di visitatori provenienti dallo spazio ha aiutato l’umanità ad abbandonare la Terra, ormai in totale balia di Godzilla e degli altri kaiju.

Grazie alla relatività del tempo durante i viaggi spaziali, l’umanità è tornata dopo 20 anni per reclamare la Terra, scoprendo che sul pianeta erano invece trascorsi 20.000 anni. La Terra è finita ormai sotto il dominio dei mostri, capeggiati dallo stesso Godzilla. Gli umani sopravvissuti e quelli fuggiti nello spazio si sono dunque alleati per combattere il gigantesco mostro ed i suoi seguaci.

Diretto da Kobun Shizuno (Detective Conan: The Darkest Nightmare) e Hiroyuki Seshita (Ajin, Knights of Sidonia) presso lo studio d’animazone Polygon Pictures, Godzilla: The Planet Eater è scritto e sceneggiato da Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica, Fate/Zero, Psycho-Pass) di Nitroplus.