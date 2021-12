Godzilla vs Power Rangers, lo scontro che non sapevamo di volere arriva nel 2022

Nonostante IDW Publishing stia attraversando un periodo difficile vista la recente perdita delle licenze dei fumetti di GI Joe e Transformers, la casa editrice americana riesce comunque a stupire con un annuncio bomba: Godzilla e i Power Rangers si scontreranno in un fumetto in uscita nel 2022.

IDW ha infatti annunciato Godzilla Vs. The Mighty Morphin Power Rangers, miniserie evento nata dalla partnership tra Toho International, Boom Studios e Hasbro. Questo crossover tra due titanici franchise sarà scritto da Cullen Bunn e illustrato da Freddie Williams II.



"È un onore raccontare l'incontro tra due franchise iconici come Godzilla e Power Rangers", dichiara Bunn. "Sono un fan sfegatato di Godzilla sin da prima che imparassi a leggere, e il mio amore per il Re dei Mostri non è mai scemato negli anni. Così come ho sempre amato i Tokusatsu, e ricordo vividamente la visione del primo episodio dei Mighty Morphin Power Rangers quando uscì per la prima volta. È un crossover che credo coglierà i lettori alla sprovvista—ma vi assicuro che avrà perfettamente senso!".



Godzilla Vs. The Mighty Morphin Power Rangers #1 verrà pubblicato a Marzo 2022. La miniserie sarà composta da cinque numeri, pubblicati a cadenza mensile. Per gli amanti del Re dei Mostri, potrebbe essere interessante scoprire che il film Godzilla del 1954 è stato restaurato in 4K.