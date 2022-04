Goen, gli annunci al Napoli Comicon 2022: tra i manga c'è una sorpresa

Con l'inizio del Napoli Comicon 2022, una delle fiere più importanti in Italia nel settore fumettistico e non solo, gli editori iniziano a scatenarsi per rivelare i manga e fumetti che porteranno in futuro. Tra le case editrici che hanno fatto rivelazioni c'è Goen, con tre progetti davvero importanti.

Il primo annuncio di Goen è W Juliet, un manga di Emura che fu pubblicato tra il 1997 e il 2002 sulla rivista Hana to Yume. È quindi uno shojo ed è completo con un totale di 14 volumi. Ito è una liceale della Sakura-Gaoka, scuola nota per l'importanza del suo club di arti drammatiche. A gestirlo è proprio Ito, che però è una studentessa parecchio alta, anche più dei suoi compagni maschi, e quindi si ritrova spesso a vestire ruoli maschili. L'incontro con Makoto, un ragazzo che però per una sfida col padre deve vestirsi da ragazza per un anno intero, rivoluzionerà la vita degli attori del club.

Il secondo manga di Goen è Ascendance of a Bookworm, una serie che ha ricevuto anche un anime negli scorsi anni. Scritto da Miya Kazuki e disegnato da Suzuka, questo manga è l'omonimo adattamento della light novel originale ed è stato completato in 7 volumi, anche se al momento è in corso una seconda parte. Urano è una bibliotecaria che si ritrova a morire a causa di un terremoto, il quale provoca la caduta di decine di libri su di lei, schiacciandola. Si risveglierà però in un mondo dove ci sono pochi libri e dove è difficile procurarseli. Come farà a coltivare il proprio amore per la lettura anche qui?

Infine il terzo è un titolo atteso da moltissimi appassionati. Chihayafuru è un manga molto famoso in patria, con ben 48 volumi sulle spalle e anche un anime con tre stagioni su Crunchyroll. Yuki Suetsugu ha però rivelato che la serie si concluderà con il volume numero 50, e Goen si lancia in questa sfida, portandolo in Italia. Chihaya sogna che la sorella diventi una modella, ma il suo incontro con Arata, un giocatore di karuta, le cambia completamente la vita. Inizia così a coltivare il sogno di diventare la più grande giocatrice di questo gioco di carte.