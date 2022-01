GOEN: annunciate le prossime novità manga per il 2022

Il 2022 di GOEN non poteva iniziare meglio. L'etichetta appartenete alla casa editrice RW Edizioni comincia infatti l'anno nuovo con il botto, annunciando una valanga di future novità. Ecco tutti i manga in arrivo nel corso del prossimo periodo.

Sui propri social media ufficiali, GOEN ha presentato le novità manga per il 2022. Si comincia con Number 7 del maestro Osamu Tezuka, in un'edizione "GX" integrale di elevatissima fattura. Nel 1961, Shichiro venne messo in ibernazione, così che ptesse sopravvivere alla guerra nuclerare che si pensava stesse per scoppiare. Quando si risveglia, dopo 100 anni, scopre che l'umanità vive nello spazio, cercando di tornare sul pianeta Terra. Lui, è uno dei soli sette abitanti del mondo.

Si prosegue poi con un'esilarante commedia, Barakamon di Yoshino Satsuki. Per alcune ragioni particolari, il calligrafo handa Seishuu è costretto a trasferirsi dalla città dove ha sempre vissuto. Arrivato in un'isola situata all'estremo confine del Giappone, il burbero "city man" deve abituarsi alla sua nuova vita da campagna.

È poi il turno di La vendetta di Masamune, che racconta la storia dell'omonimo protagonsita, un bambino sovrappeso bullizzato da una ragazza in particolare, Aki Adagaki. Quando Masamune Makabe rinnova la sua vita, diventando popolare e bravissimo negli sport, si trasferisce nella scuola di Aki in cerca di vendetta.



Sudore e Miele si spinge oltre i limiti della narrativa per esplorare i sentimenti nella loro profondità. Due cugini, vanno a vivere insieme, solo per scoprire quanto la convivenza possa allontanarli o avvicinarli. In Un Mondo Senza Umani, Shii è l'ultimo umano rimasto in un paese abitato da sole macchine. Fuggendo dalla città spettrale, incontra un golem di nome Bulb, con il quale sopravvive fino a fare amicizia.

Gift di Nagate Yuka racconta la storia di alcune organizzazioni criminali impegnate con la tratta di organi umani per il mercato nero. La protagonista, Tamaki Suzuhara, cerca una persona scomparsa, per lei molto importante. Si unisce dunque a un gruppo di trafficanti, in un percorso intriso di sangue.

GOEN chiude con Il Duca della Morte, il racconto di un aristocratico maledetto da una Strega. Chiunque egli tocchi, muore all'istante. Con lui, vive solamente la cameriera Alice, che lo serve, lo accudisce, e lo provoca continuamente.



Quale tra queste serie seguirete? Vi lasciamo ad alcune notizie su altre serie in corso di serializzazione da parte di GOEN, UQ Holder e Hikari Club.