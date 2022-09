GOEN: annunciati cinque nuovi manga in arrivo nel 2023

Goen, parte della casa editrice RW Edizioni che si occupa della distribuzione di manga in Italia, ha sempre dimostrato interesse nel portare opere mai pubblicate prima nello stivale, e dopo gli annuncia fatti al Napoli Comicon 2022, è tornata a sorprendere presentando cinque nuove serie, già complete in patria, in arrivo nel corso del 2023.

La prima è Yokohama Shopping Blog di Hitoshi Ashinano, originariamente pubblicata dal 1994 al 2006, e raccolta in 14 tankobon, che verranno venduti al prezzo di 6.95 euro ciascuno. Disastri ambientali e l’utilizzo sfrenato di tecnologie ha portato il genere umano al declino, costringendo milioni di persone a vivere in comunità. Protagonista della storia è Alpha Hatsuseno, androide che gestisce una caffetteria nella parte costiera della penisola di Miura.

Seconda novità è La Casa del Sole di Taamo. Pubblicato tra il 2010 e 2015 sulla rivista Dessert di Kodansha, questo shojo slice of life si sviluppa nel corso di 13 volumi seguendo la storia di Mao, una ragazza che per fuggire dalla negatività della sua vita si rifugiava spesso nella casa della famiglia Nakamura. Mao però si troverà a dover fare i conti con la sua vera vita quando i proprietari moriranno in un incidente. In Italia il prezzo di ciascun volume sarà di 5.95 euro.

A seguire troviamo Sudore e Sapone, opera bizzarra nata dalla mente di Kintetsu Yamada e raccolta in 11 tankobon, che saranno venduti a 6.95 l’uno. La storia è semplice quanto stravagante, Maasako è impiegata in un’azienda produttrice di prodotti per il bagno, e vista la sua eccessiva sudorazione ne fa spesso uso. Un giorno conosce Koutarou, collega del dipartimento di sviluppo dei prodotti, che attratto dal profumo di lei decide di annusarla ogni giorno per creare un nuovo sapone.

Il Fiore e il Demone di Hisamu Oto è la quarta serie che si aggiungerà al catalogo Goen. Pubblicato sulla rivista Hana to Yume, edita da Hakusensha, nel 2007 questo shojo si sviluppa attorno alle avventure di Vivi, demone che dopo aver deciso di trasferirsi nel mondo degli umani, trova una bambina abbandonata e decide di crescerla col nome di Hana. La serie conta 10 volumi, e ciascuno sarà venduto al prezzo di 5.95 euro.

Ultima novità è Lady Vampira, miniserie composta da 3 tankobon, venduti a 6.50 euro l’uno, scritta e disegnata da Tomoki Matsumoto, e pubblicata dal 2014 al 2017 sulle pagine di Gangan Joker di Square Enix. Tornando a casa IIrie Yuunagi viene assalita. Risvegliandosi il giorno dopo, scopre di essersi tramutata in una vampira a causa del morso di Rin. Irie sembra però avere delle peculiarità: riesce a resistere alla luce del Sole e le croci non sembrano avere alcun effetto su di lei. Starà quindi a Rin guidarla nel pericoloso mondo dei vampiri.

Quale di queste novità del catalogo Goen vi ha colpito? Fatecelo sapere nei commenti.