GOEN: la casa editrice presenta le uscite di fine agosto 2022

Il ritorno in attività di GOEN è stato segnato da un lungo elenco di titoli in uscita. La lunga estate dell’etichetta dedicata ai manga di RW Edizioni prosegue però con altre, attese novità che si lasciano alle spalle la crisi della carta e delle materie prime che ha afflitto l’editoria.

Dal 26 agosto per GOEN debutta Momogumi Plus Senki n. 18, nuovo volumetto della serie manga shojo che in moltissimi punti ricorda le migliori opere delle Clamp. In arrivo anche Forza Genki n. 28 di Yuu Koyama, il manga che ha ispirato l’anime sportivo degli anni Ottanta da noi conosciuto con il titolo di Forza Sugar, e Bastardo 2, il webtoon dagli autori di Sweet Home.

Debutta L’ultimo viaggio delle ragazze n.1, il celebrato manga vincitore del Won Seiun Award 2019 nella categoria Best Comic. Tra le uscite GOEN proseguono La Leggenda di Oda Saburo Nobunaga con il volume 14, School Live con il volume 5 e Golden Days con il secondo volume. Debuttano anche Single per sempre, josei di Mari Okazaki in cui vengono raccolte le storie interconnesse di tre donne single, e Swan n. 1, edizione definitiva del manga di culto.

Arrivano Gift +- n. 2, Called Game n. 5 e Kiseiju Reversi n. 7. Infine, tornano disponibili in ristampa La Corte dei Cento Demoni n. 1 e Dororo del maestro Osamu Tezuka.