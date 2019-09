La Goen chiarisce il ritmo di pubblicazione di Food Wars e altre serie importanti

Attraverso uno spazio dedicato alle domande degli utenti, il sito ufficiale di RW Edizioni ha risposto a diversi dubbi che riguardavano la frequenza di pubblicazione delle serie in mano alla Goen. Si è parlato di Food Wars, Batman e diversi altri fumetti.

Per quanto riguarda Food Wars, l'editore ci tiene ad aggiornaci sulla sua situazione affermando che questo mese riprenderà la pubblicazione del manga, con l'intenzione di mantenere una cadenza mensile anche per le prossime, fino alla conclusione della serie.



La Goen ci tiene a ribadire che "questa è l'intenzione", quindi il tutto potrebbe essere comunque soggetto a variazioni, ma in linea di massima l'editore è cosciente delle richieste dei fan e cercherà di tenere fede alle sue dichiarazioni.

Successivamente ci spostiamo su Karakuri Circus, il secondo volume della serie è già in programma di pubblicazione e a breve dovrebbero esserci delle notizie riguardo la sua data d'uscita. Buone notizie anche per Batman e The Justice League 2, che a detta della Goen è ormai prossimo, con la serie che verrà supportata fino alla sua conclusione.

Vampire Princess al momento è in pausa, dal momento che la Goen sta dando precedenza alle serie più richieste dagli utenti. Alice Academy riprenderà la sua serializzazione nel mese di ottobre per poi concludersi a dicembre. Lo stesso mese si riaffaccerà sul mercato anche Autoassassinopihlia.

L'editore chiude dicendo ai fan di avere fiducia nel suo operato. Nonostante una situazione frastagliata, il piano editoriale è in continua espansione e ci sono tutte le migliori intenzioni di concludere le serie in corso, di recuperare i buchi con le ristampe e di supportare i titoli senza cancellare nessuna testata.



La quarta stagione di Food Wars si è mostrata in un nuovo trailer. L'autore del'opera collaborerà con Nisioisin per la pubblicazione di un nuovo manga.