GOEN: Corpi Solitari e Dead Mount Death Play tra le novità del mese di aprile 2022

Attraverso i propri social ufficiali, RW Edizioni ha presentato le prossime uscite di casa GOEN. Nel nuovo catalogo MEGA, sono state rivelate le uscite dell'etichetta italiana dedicata ai manga. Ecco le novità in arrivo nel mese di aprile 2022.

Non ci sarà solo Drifting Net Café tra i debutti di aprile di GOEN. Alla lista rivelata in precedenza, si aggiunge anche il primo volume di Corpi Solitari. Il seinen di Haruno Haru racconta la storia della 32enne Miichi Yoshino. Sposata da cinque anni, negli ultimi due non ha mai fatto sesso con il marito. La passione sessuale tra i due sembra essere terminata. Durante una serata con una collega, confessa questa sua mancanza. Inaspettatamente, anche l'amica non fa sesso con il compagno.

Alle uscite di fine marzo 2022 di GOEN, succedono numerose altre novità, tra cui anche Dead Mount Death Play. Il seinen di Narita Ryougo e Fujimoto Shinta segue le vicende del necromante chiamato Dio Cadavere. Egli combatte contro la chiesa, ma viene infine sconfitto. Prima di morire, si attiva però la sua magia di reincarnazione.

Tra le serie in prosecuzione troveremo: