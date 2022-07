GOEN, l'editor spera in una graduale e costante ripresa delle pubblicazioni

Una delle linee editoriali dedicate ai manga più folte in Italia è senza dubbio GOEN di RW Edizioni. Grazie ad essa sono arrivate in Italia serie come La Crociata degli Innocenti di Usamaru Furuya, Dentro Mari di Shuzo Oshimi e Kiseiju di Itoshi Iwaaki. Al Napoli ComiCon 2022, GOEN ha annunciato diverse novità, tra cui una grande sorpresa.

Come le altre case editrici, anche la RW Edizioni ha sofferto la crisi della carta che ha investito il settore dell'editoria negli ultimi mesi, portando la linea GOEN a rimandare diverse pubblicazioni. La puntualità non è più garantita, ma i lettori più fedeli sono comunque rimasti in paziente attesa dei nuovi numeri delle proprie serie manga preferite.

Attraverso un post Facebook, che potete trovare in calce a questa notizia, GOEN ha parlato di come sta affrontando la crisi della carta. RW Edizioni sta allargando il bacino delle tipografie a cui rivolgersi per le stampe, chiedendo pazienza perché per raggiungere gli accordi con esse sarà necessario del tempo. Nonostante ciò, RW Edizioni confida che nelle prossime settimane si possa assistere a una graduale e progressiva ripresa delle produzioni.

Una buona notizia per i fan delle serie GOEN, che lo scorso aprile ha lanciato un'altra opera di un autore molto apprezzato in Italia, ovvero Drifting Net Café di Shuzo Oshimi. Auguriamo quindi alla GOEN che i loro manga possano aumentare il ritmo di pubblicazione e che tutto il settore dell'editoria possa tornare a lavorare a pieno regime già dai prossimi mesi.