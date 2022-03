GOEN, ecco le novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi: TONIKAWA debutta in Italia

Attraverso un comunicato diffuso sui propri social media ufficiali, GOEN ha presentato i manga in arrivo nel corso dei prossimi mesi dell’anno. Con l’etichetta di RW Edizoni, debutteranno novità piuttosto succulente, tra cui alcune opere molto attese dal pubblico italiano.

GOEN, porta in Italia TONIKAKU Kawaii – Fly me to the Moon, il manga da cui è stata ispirata la serie anime di successo disponibile sul catalogo Crunchyroll. In attesa della seconda stagione anime di TONIKAKU Kawaii – Over the moon for you, riviviamo le vicende dei protagonisti in versione cartacea.

Lo shonen drama romance di Kenjiro Hata, ancora in corso di serializzazione con 19 volumetti pubblicati, racconta la storia di Nasa Yuzaki, il quale, una notte, viene preso sotto da una vettura. La ragazza che lo salva, diventa l’amore della sua vita e ci si sposa dopo pochissimo.

In seguito alle novità GOEN dei prossimi mesi annunciate in precedenza, arriva anche Dead Mount Death Play di Narita Ryougo. Il seinen fantasy, racconta di un necromante e della sua personale battaglia con la Chiesa. Quando viene finalmente sconfitto, il necromante si reincarna grazie alla sua magia. A quel punto, però, si ritrova nel corpo di un ragazzino.

Arriva anche Il fantasma sadico, di Tokishiba. Lo yaoi segue le vicende si Yuuji, che si innamora sempre di ragazzi etero. Il suo ultimo amore, è un uomo sposato. Quando tutto sembra andare a rotoli, viene assalito da un “fantasma sessuale”.

Segue Monkey Peak di Shinasaka Kouji e Akihiro Kumeta. L’horror seinen vede un gruppo di impiegati partire per un viaggio in montagna. La gita, però, diventa una terribile storia che potrebbe condurli verso una morte orribile.

Ultimo manga annunciato è Shin Sakura Mail, seinen ecchi di U-Jin. Heita Yashiro si trasferisce a Tokyo in cerca di lavoro, ma i suoi sforzi sono vani, e finisce per restare ospite a casa dello zio. Improvvisamente, una studentessa liceale si getta tra le sue braccia, dando vita a un triangolo amoroso.