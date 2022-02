GOEN presenta le novità in arrivo nei prossimi mesi

Attraverso i propri social network ufficiali, GOEN ha presentato alcuni dei titoli che debutteranno nel corso dei prossimi mesi. La line-up appena annunciata presenta opere di vario genere, in grado di soddisfare i gusti del pubblico.

Se UQ Holder termina a febbraio, tanti sono i titoli che vedremo debuttare nel corso delle settimane. L’offerta dell’etichetta di RW Edizioni si amplierà con maga di rilievo, primo dei quali Stringimi, Slice of life romance di Okazaki Mari. Quetsa miniserie di quattro volumi segue tre amiche che si riuniscono per un’occasione sfortunata. Ognuna di loro affronta un momento buio della propria vita, ma assieme trovano nuova luce e speranza.

Si continua con Ridendo in Prigione, shojo fantasy storico di Karakara Kemuri. Primo di 13 volumi, racconta la battaglia del lago Biwa, durante l’Era Tensho. Il manga è ambientato prima degli eventi di Ridendo tra le Nuvole.

Alle prossime novità GOEN per il 2022, si aggiunge anche Primavera Maledetta. Il josei drama di Asuka Konishi, composto da due soli volumi, racconta la triste storia di Natsumi, la quale ha appena perso la sorella minore. Il fidanzato della defunta, Tougo, ha però altri piani per guarire il suo cuore infranto.

Altro debutto sarà quello di 30 anni, vergine, mago di Yuu Toyota. Questo Yaoi Slice of Life segue le vicende di un trentenne ancora vergine,che però ha il potere di ascoltare i pensieri altrui. Oggetto del desiderio di un suo collega, nasce un’intricata storia d’amore.

Ultimo annuncio di questa tornata è Non mi stuzzicare, Takagi! di Yamamoto Soichiro. In questo shonen comedy seguiamo uno studente delle medie che viene preso in giro senza sosta dalla compagna di classe. Giurando di rifarsi, un giorno o l’altro, provoca la ragazza, ma senza effetto.