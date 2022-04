GOEN presenta le uscite manga di fine aprile 2022: arriva Zero Man di Osamu Tezuka

Quello di aprile 2022 è un mese piuttosto ricco e vario in casa GOEN. Con l’etichetta manga di RW Edizioni debuttano Dead Mount Death Play e Corpi Solitari, ma non solo. Nell’ultima settimana del mese, sono diverse le novità in arrivo.

Attraverso un comunicato diffuso via social, GOEN ha svelato le nuove uscite previste per il 22 aprile. Il titolo più atteso di questa lista è Zero Man volume 1 del maestro Osamu Tezuka. L’opera del “Dio dei Manga” arriva in edizione GX, una versione integrale di grandissimo pregio.

In Zero Man, i lettori fanno la conoscenza di una specie intelligente che si è evoluta dagli scoiattoli, anziché dalle scimmie come gli umani. Questi esseri super intelligenti, tramano contro le “scimmie evolute”. All’assalto agli umani, si oppone il coraggioso Ricky, uno 0 Man cresciuto come un uomo.

Arrivano poi Il Sentiero dei Fiori 15, shojo slice of life in cui Kyonosuke viene a patti con una tragedia che colpisce suo padre, ed E se fosse amore? 9, sentimentale in cui comincia uno scontro tra maschi e femmine. In Called Game 3, la principessa Aruna scopre la terribile realtà delle corti reali, mentre il rapporto con Arthur si incrina sempre più.

Sarà poi il turno di Kasajiro Afferra-Tatami 4, un incredibile affresco sull’era feudale giapponese dai sensei Koike e Kojima, e Vampire Princess Miyu 2, in cui l’omonima protagonista vampira si mescola alla vita umana assumendo i panni di una normale studentessa. Arriva anche Karakuri Circus 4, nuovo capitolo dell’opera capolavoro di Kazuhiro Fujita, l’ultimo numero di Omega Tribe e Maruhan il mercenario 9.

Le ultime tre uscite GOEN di aprile 2022 prendono il nome di Monogumi Plus Senki 15, L’assistente del mese 3 e UQ Holders! 25.