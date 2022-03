GOEN: presentate le uscite manga di fine marzo 2022

Attraverso un comunicato diffuso attraverso i propri social media ufficiali, GOEN ha presentato le uscite della settimana conclusiva di marzo 2022. Dal giorno 25, con l’etichetta dedicata ai manga di Edizioni RW continuerà la serializzazione di diverse serie rinomate.

Tonikawa debutterà in Italia con GOEN, ma in attesa di quel momento l’editore porta diversi volumetti attesi dai lettori italiani. Tra le uscite del 25 marzo 2022, il pubblico italiano troverà Forza Genki! n. 24, opera che ispirato l’anime sportivo degli anni Ottanta da noi conosciuto con il titolo di Forza Sugar.

Arriva poi La nuova vita di Nina n. 3, volumetto in cui l’omonima protagonista attenderà Asturou, che ha appena rifiutato di tornare a Niigata. Troviamo poi Helck n. 3, in cui il castello di Ulm viene assaltato dai soldati alati.

Sempre il 25 marzo, è poi il turno di Pride n. 3, il nuovo manga calcistico scritto e disegnato da Yoichi Takahashi, l’autore del celebre “Holly & Benji”. Seguono anche La corte dei cento demoni n. 2 e School Live n. 3, ma anche Mononoke l’imbronciato n. 3, Karakuri Circus 40 e Omega Tribe 13.

In attesa delle prossime uscite GOEN, arriva anche l’ultimo numero di Food Wars: L’etoile. Nell’ottavo volumetto, Shinomiya affronta ai fornelli lo chef Benjamin. In palio, la possibilità di aprire un ristorante a Parigi. Per RW Edizioni, debutta Assassin’s Creed: Templars 1. Tornano invece disponibili Called Game 1 e Kiseiju 1.