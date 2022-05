GOEN: La Vendetta di Masamune Kun debutta tra le uscita del 13 maggio

Attraverso un comunicato diffuso sulla propria pagina ufficiale, GOEN ha presentato le serie in uscita e le novità in arrivo nella giornata del 13 maggio 2022. Tra manga in prosecuzione e in ristampa, debutta in Italia La Vendetta di Masamune Kun.

Lo shonen ecchi di Hazuki Takeoka e TIV racconta la storia di Masamune Makabe, il quale da bambino era in sovrappeso e per questo preso in giro dalle altre persone e in particolare vittima delle angherie di Aki Adagaki. Anni dopo essersi completamente rinnovato, il protagonista si trasferisce nella stessa scuola della sua ex bulla, pronto a prendersi la rivincita. Ma andrà davvero come aveva sperato? Masamune-kun’s Revenge è stato rinnovato per una seconda stagione anime.

Dopo gli annunci GOEN al Napoli Comicon 2022, l’etichetta dedicata ai manga di RW Edizioni continua a sorprendere con un mese ricchissimo. Tra le serie in prosecuzione, i lettori potranno acquistare:

Karneval n.27;

La Leggenda di Oda Saburo Nobunaga n.10;

Karakuri Circus n.43;

Momogumi Plus Senki n.17;

Maruhan il Mercenario n.10;

Nobody Knows n.7;

Delitto e Castigo n.9;

Prison Experiment n.6;

Lockdown x School n.9;

Forza Genki! N.26;

Bastardo n.3.

A questi titoli, si affiancano le ristampe di Kasajiro afferra Tatami n.1, La nuova vita di Nina n.2, Prison Experiment n.2 e 3, e Ridendo tra le Nuvole n.1.