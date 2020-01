Gohan e Goten si fondono nell'artwork realizzato da un fan di Dragon Ball Super

I fan di Dragon Ball sono famosi per la loro indiscutibile originalità, che spesso e volentieri li porta a realizzare artwork sorprendenti o ad immaginare delle strambe fusioni tra personaggi completamente differenti. Proprio a questo proposito, oggi abbiamo deciso di mostrarvi il singolare disegno realizzato dal giovane Erren Van Duine.

Come potete vedere in calce, l'artista ha immaginato una fusione potara tra Gohan, il cui design deriva dalla Saga di Majin Boo in Dragon Ball Z, e un suo originale take di Goten adulto, lontanamente ispirato a quello mostrato in Super Dragon Ball Heroes. Il risultato, come potete vedere in calce, richiama molto lo stile di disegno del maestro Shintani.

Erren Van Duine non è nuovo a questo tipo di artwork, che con il passare dei mesi lo resero sempre più noto nei subreddit dedicati alla saga di Akira Toriyama. Diversi mesi fa, come ricorderete, lo stesso artista diventò virale con una illustrazione raffigurante la fusione tra Goku e Gohan.

E voi cosa ne pensate? Dopo quella tra Goku e Vegeta, quale fusione potrebbe dare vita al più forte dei Saiyan? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al primo sketch del 2020 realizzato dal grande Toyotaro.