Gohan mostra le sue incredibili abilità nell'ultimo scontro di Dragon Ball Super

Molti fan del mondo creato da Akira Toriyama aspettano un ritorno in grande stile di Gohan nella serie di Dragon Ball Super, e anche se abbiamo potuto vederlo in azione durante il Torneo del Potere, nel nuovo arco, che vede come antagonista lo stregone Moro, sembra esserci più spazio per il giovane Sayan.

Di fronte alla minaccia degli scagnozzi di Moro, infatti Gohan è stato capace di respingere OG73-I, in grado di riprodurre le abilità di un’altra persona semplicemente toccandole il collo. È stato proprio durante questo scontro che Gohan ha utilizzato una tecnica, molto simile a quanto visto con Goku Ultra Istinto.

Con una serie di colpi perfetta Gohan riesce a contrastare l’androide, e quando quest’ultimo decide di fare sul serio, il Sayan risponde con una sonora Kamehameha, dopo averlo evitato in un modo che richiama i movimenti fulminei mostrati da Goku contro Kefla e Jiren. Nonostante l’anime e il manga di Dragon Ball Super differiscano sotto diversi aspetti, questa tattica è sicuramente un richiamo a quanto visto durante il Torneo del Potere.

Mentre Gohan evita gli attacchi con particolare attenzione, riesce ad accumulare potere per poi scaraventarlo sotto forma di Onda Energetica all’androide. Tuttavia sembra che OG73-I sia in grado di “ricordare” 3 tecniche assorbite tramite il contatto, e tra queste vi è quella del suo capo, lo stregone Moro.

Prendendo in considerazione quanto visto, e la minaccia incombente di Moro, al fianco di Vegeta e Goku, impegnati in due intensi allenamenti, potremmo trovare Gohan, attualmente il guerriero più forte sulla Terra.