Gohan mostra il proprio valore sfidando Moro nel capitolo 57 di Dragon Ball Super

Il manga di Dragon Ball Super continua ad andare avanti e capitolo dopo capitolo si fa sempre più avvincente mentre la saga del "Prigioniero della Pattuglia Galattica" si avvia verso la resa dei conti; al momento in cui Goku e Vegeta torneranno una volta per tutte sulla Terra per sfidare e battere il temibile quanto forte stregone Moro.

Ma mentre i due guerrieri Saiyan si fanno attendere e fanno attendere Moro, gli scagnozzi del mago seminano distruzione per il pianeta, attualmente difesa dai Combattenti Z, capitanati da Gohan che è tornato a brillare dopo un lungo tempo di poche luci e più ombre.

Nel capitolo 57 di Dragon Ball Super abbiamo visto da vicino i combattimenti che hanno interessato i nostri protagonisti. Abbiamo visto come si sono fatti valere, ma soprattutto abbiamo assistito a tre eventi in particolare che hanno fatto impazzire i fan.

Il primo è stato l'intervento di Moro in battaglia che ne ha preso parte per salvare alcuni dei suoi sottoposti come l'androide Seventhree che era stato messo alle strette da C-18 e C-17. L'arrivo del villain ha intimorito e non poco i Guerrieri Z, che però hanno cercato di mantenere il controllo della situazione. Ed è qui che è accaduto il secondo evento, un evento che riguarda Gohan.

Infatti, proprio nel momento cruciale, quando Goku e Vegeta non sembravano ancora giunti sulla terra e con Moro davanti a lui sul campo di battaglia, il giovane ha mostrato tutto il proprio valore e il proprio coraggio, decidendo di sfidare a viso aperto il cattivo. Come puoi vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, Gohan si fa avanti per sfidarlo, ma Moro, pur riconoscendo e apprezzando lo spirito e l'audacia del Saiyan, declina l'invito, considerandolo troppo debole e non abbastanza forte per divertirlo a dovere. Sin dal suo debutto il mago è sempre parso molto sicuro di sé e arrogante: lo fu quando sconfisse Goku e Vegeta, lo fu nel concedere del tempo ai due per allenarsi e lo è stato in questa circostanza con Gohan.

Ed è sul finale che il terzo evento si staglia sullo sfondo, quando finalmente Goku, percependo l'aura di Crillin riesce a teletrasportarsi sulla Terra, facendo il suo ingresso sul campo di battaglia.

Cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo capitolo? Finalmente assisteremo ai frutti del duro allenamento a cui si è sottoposto il nostro protagonista?