Gohan protagonista di Dragon Ball Super? Toyotaro può concretizzare il sogno di Toriyama

Dragon Ball è la storia di Goku, ma sapevate che a un certo punto Akira Toriyama voleva rinunciare al suo personaggio principale? In un'intervista che risale al 1995, l'iconico mangaka rivelò di aver provato a fare di Gohan il nuovo protagonista di Dragon Ball. Sarà Toyotaro a concretizzare la volontà del maestro?

Gohan avrebbe dovuto essere l'erede di Goku come protagonista principale della storia, sancendo in modo concreto e definitivo il passaggio da Dragon Ball a Dragon Ball Z. Ciò, comunque, non è mai accaduto, poiché i lettori non erano pronti a rinunciare a Goku, che rimase dunque la star della serie nonostante i molteplici tentativi dell'autore. Che sia giunto il momento di questo passaggio di consegne?

Con la sua nuova forma, Gohan ha stravolto i livelli di potenza di Dragon Ball Super. Tornato ad allenarsi dopo aver abbandonato questo percorso in favore degli studi e della propria famiglia, Beast Gohan ha rimesso le cose in chiaro. È lui (forse) il Guerriero Z più forte, di sicuro il più geniale. Ma sarà abbastanza per farsi carico della pesante eredità di Goku, volto di Dragon Ball e degli anime da quarant'anni a questa parte?

A definire la situazione potrebbe pensarci l'uscita del capitolo 103 di Dragon Ball Super, in cui scopriremo effettivamente il più forte tra Gohan Beast e Goku Ultra Istinto. E se Kakarot venisse superato da suo figlio? Le possibilità di vedere Gohan protagonista degli eventi, a quel punto, sarebbero davvero elevate, almeno per la prossima, attesissima saga.

L'ascesa di Gohan potrebbe portare a una chiusura della storia di Goku in Dragon Ball Super. Siamo però sicuri che Toyotaro non abbia alcuna intenzione di dire addio in modo definitivo al suo eroe, almeno fino a quando non prenderà il posto di Whis o Beerus come prossimo angelo o dio della distruzione dell'Universo 7.