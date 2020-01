Gohan alla riscossa nel capitolo 56 di Dragon Ball Super

Nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super abbiamo assistito all'inizio dello scontro tra i nostri eroi e l'esercito di Moro. Uno dei guerrieri della Terra che più si è messo in mostra è stato Gohan, che ha mostrato anche qualche tecnica nuova.

Gohan è uno dei personaggi più amati nella grande saga di Dragon Ball. Per un breve periodo è stato anche il protagonista della serie, all'inizio dell'arco narrativo di Majin Bu. Purtroppo nelle nuove avventure di Dragon Ball Super non ha avuto modo di mettersi particolarmente in mostra, cosa che ha contrariato un pò i fan del personaggio. Nell'ultimo capitolo uscito, il 56, assistiamo ad una piccola rivincita del personaggio. Gohan e Piccolo affrontano 73, il seguace di Moro che ha l'abilità di copiare le tecniche degli altri. Dopo aver acquisito le tecniche dei due eroi e avergliele rivoltate contro, Gohan e Piccolo sono comunque riusciti a battere l'avversario, sfruttanto una serie di combinazioni di mosse che hanno messo in crisi 73. Riusciranno i nostri ad avere la meglio sui loro avversari? Lo sapremo nei prossimi capitoli.

Nel frattempo il capitolo ha anche un lato comico, infatti abbiamo assistito anche al ritorno di vecchie abitudini del maestro Muten, coinvolto anche lui negli scontri con gli sgherri di Moro. Inoltre, Toyotaro ci mostra un membro segreto della squadra Ginew.