Gohan torna al centro della scena con Dragon Ball Super capitolo 54

Col nuovo corso di Dragon Ball Super, Gohan ha subito un ridimensionamento del proprio ruolo. Nonostante fosse uno dei guerrieri più forti dell'arco di Cell, nelle ultime storie è apparso a sprazzi. Ma Toyotaro, come preventivato dal capitolo 53 di Dragon Ball Super, ha deciso di far tornare il mezzo saiyan al centro della scena.

"Son Gohan contro 73", il titolo del capitolo 54 di Dragon Ball Super è un'indicazione perfetta di ciò che andremo a leggere per tutto il resto del capitolo. Anche il frontespizio non lascia spazi a dubbi, con il saiyan che assesta un pugno fenomenale allo stomaco del nemico. Il combattimento va avanti pagina dopo pagina, ma l'androide alieno sembra non riuscire a reggere il passo del nuovo avversario.

OG73 deve dare fondo a tutte le tecniche copiate da Piccolo, compreso l'ingigantimento, ma neanche questa mossa sembra dare i suoi frutti. Sotto il consiglio dei suoi alleati, dapprima cerca di afferrare il collo di Gohan e poi, allo scadere del tempo del potere del namecciano, cambia tecniche da copiare. A quanto pare, uno dei poteri che Jaco non aveva spiegato ai ragazzi è che 73 è capace di conservare fino a tre identità copiate contemporaneamente.

Come asso nella manica, l'androide ha conservato i poteri di Moro lo Stregone. Il suo capo infatti si era sottoposto al trattamento appositamente e ora i nemici stanno rubando l'energia a Gohan, Piccolo, Crilin e Jaco. I protagonisti in questa situazione non c'è più nulla che possono fare e sono costretti ad arrendersi ai colpi nemici, mentre gli ex prigionieri contattano la navicella madre.

Sorprendentemente, sotto ordine di Moro, il gruppo si ritira per fare in modo che Goku e Vegeta possano tornare sulla Terra per dare vita a una nuova battaglia, dopo la quale Moro assorbirà nuovamente l'energia dei saiyan. Tra due mesi ci sarà la battaglia finale, con Goku ancora intento ad allenarsi con Merus. Nel frattempo, però, Whis sembra avere qualche dilemma. Gli angeli non devono interferire, e lui sembra sapere qualcosa sulla vera identità di Merus. Dragon Ball Super capitolo 55 sarà pubblicato il prossimo mese su MangaPlus.