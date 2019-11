Gohanks, Vegeks e tanti altri sono i personaggi inediti di Super Dragon Ball Heroes

Super Dragon Ball Heroes, nella sua non canonicità, è riuscito a promuovere in maniera magistrale un gioco di carte, realizzando l'adattamento animato di una storia ricca di personaggi che tutti noi avremmo desiderato vedere almeno una volta. Dalla fusione di Gohan e Trunks del Futuro fino a invincibili nuove forme dei villain.

Solo appena qualche giorno fa, infatti, il brand ha mostrato Trunks Super Saiyan God, scuotendo gli appassionati del franchise con l'originale trasformazione di uno dei personaggi preferiti dalla community. Tra i migliori personaggi apparsi grazie alla mitica serie, infatti, troviamo alcune delle fusioni più attese dai fan, come quella citata in apertura tra Gohan e Trunks, e tra lo stesso Trunks e Vegeta, il famigerato Vegeks.

Tra i personaggi inediti che potete scoprire accedendo tramite il link alla fonte, inoltre, sono presenti misteriosi forme alternativi di nemici conosciuti, come la forma X di Cell o ancora il Dio Demone oscuro Buu. Non potevano mancare, ovviamente, tutte le trasformazioni sino al Super Saiyan 3 dei Saiyan più potenti, tra cui spiccano Broly e Bardack.

Vi ricordiamo, inoltre, che è disponibile la sinossi dell'episodio 18 di Super Dragon Ball Heroes, atteso per dicembre, e che mostrerà l'attesissimo scontro tra Gogeta e Ultimate Hearts. E voi, invece, cosa ne pensate dei personaggi, purtroppo non canonici, del progetto promozionale legato al franchise di Akira Toriyama? Diteci la vostra, come sempre, nel riquadro riservato ai commenti in fondo alla pagina.