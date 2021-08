Gojo Satoru passa da Jujutsu Kaisen allo Studio Ghibli: una fanart lo trasforma

Abbiamo conosciuto molti stregoni forti in Jujutsu Kaisen, ognuno con le proprie capacità e modalità di combattimento. Nel corso della prima stagione dell'anime prodotto da Studio MAPPA, c'è stato però un personaggio particolare a risaltare fin dalla sua prima apparizione: Satoru Gojo, lo stregone più forte di tutti e maestro di Yuji.

Nel corso di Jujutsu Kaisen lo abbiamo visto all'opera più volte, talvolta con un fare da sfaccendato e altre con un piglio molto più serio. Gojo infatti ha dei piani importanti e il suo comportamento è dosato e studiato per la situazione. Quando è stato necessario infatti ha messo in risalto tutta la sua smisurata potenza, abbattendo avversari uno dopo l'altro. Ma sarebbe in grado di farlo ovunque?

Come sarebbe però Satoru Gojo se venisse trasportato nel mondo dello Studio Ghibli? Internet è vasto e non a caso troviamo anche qualcuno che ha effettivamente immaginato una situazione del genere. L'utente Anta_Baka 00 ha provato a proporre la sua versione di Gojo come se fosse disegnato da Hayao Miyazaki. In basso potete osservare la fan art con lo stregone nel mondo Ghibli, andrà d'accordo con Totoro e compagni?

Differentemente dal loro maestro, Yuji, Megumi e Nobara sono stati trasportati nel mondo di Jojo.