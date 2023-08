Goku diventa un angelo nella nuova collezione Funko Pop! di Dragon Ball Z

Funko Pop! ha da poco droppato la sua nuova collezione di statuette e tra queste ne compare una bellissima dedicata a uno dei momenti più iconici di Dragon Ball Z. Mentre la serie si avvicina al suo quarantesimo anniversario, una nuova ondata di merch si abbatte sugli appassionati.

A poche settimane dall'annuncio dei Funko Pop! a tema Yu-Gi-Oh!, una grande novità entusiasma i fan delle famose statuette deformed e della serie del maestro Akira Toriyama. Funko Pop! ha annunciato una nuova Pop! in edizione limitata di Dragon Ball Z.

Funko Pop! ha presentato in anteprima un nuovo Goku Funko Pop!, questa volta in versione angelica, con tanto di ali e aureola, come nella sigla "We Were Angeles" in cui il Saiyan saluta i suoi cari. Questo pezzo nostalgico è disponibile anche in versione extra rara Chase che si illumina al buio.

Una seconda novità ci riporta invece più indietro, ai tempi di Dragon Ball in cui Goku e Crilin erano entrambi allievi del Maestro Muten e pronti per il Tenkaichi. Questo pacchetto da 2 Funko Pop! era un'esclusiva dell'Anime Expo 2023 che si è svolto dall'1 al 4 luglio, ma è finalmente disponibile all'acquisto anche al di fuori dell'evento. Se invece preferite qualcosa di più fedele ai design dell'opera, ecco una statua da collezione di Dragon Ball dedicata a Broly.