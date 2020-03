Goku può battere Beerus? La risposta in Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission

Super Dragon Ball Heroes è stato un anime molto apprezzato dai fan. Basato sul gioco, nonostante sia stato un prodotto creato esclusivamente per natura promozionale è riuscito a ottenere una ventina di episodi e un rinnovo per una seconda stagione intitolata Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission che ha fatto il suo debutto da pochi giorni.

Il primo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission è finalmente disponibile e ha iniziato a svelare la trama che vedremo sciogliersi nelle puntate future. Uno dei punti che più hanno colpito i fan è stato un possibile scontro tra Goku e Beerus. Questa battaglia tra Dio della Distruzione e Saiyan è stata affrontata poche volte in Dragon Ball Super, la seconda stagione di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission promette però di far sapere una volta per tutte chi sia il più forte.

I guerrieri Z devono difendere Tokitoki dall'attacco delle divinità tra cui c'è proprio Beerus, e il finale del primo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission ha mostrato un Goku che si trasforma in Super Saiyan Blue e attacca il vecchio compagno. Cosa accadrà nell'episodio 2 dell'anime promozionale? Beerus userà tutti i suoi poteri e distruggerà Goku oppure il saiyan si è allenato abbastanza da tenergli testa?