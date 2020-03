Goku verso il colpo finale. Un artista ci delizia con un'illustrazione di Dragon Ball Z

Non di rado compaiono sul web omaggi a una delle serie più iconiche del panorama anime e manga della storia, Dragon Ball. Gli anni passano per la serie di Akira Toriyama, eppure il pubblico continua ad amarla e ad apprezzarla incondizionatamente, sentimento rafforzato ancor di più da quando è stata annunciata e serializzata la serie di Super.

Ogni giorno scriviamo articoli in merito a Dragon Ball. Alcuni riguardano il manga, altri notizie sulla possibile nuova stagione di Super, altre volte trattiamo argomenti più leggeri come cosplay o fan art. Ma in qualsiasi caso, l'affetto che gli appassionati provano verso questa serie è così grande che anche le opere d'arte chiaramente ispirate a Goku e compagni riescono a incantare il pubblico (se fatte bene, ovviamente).

Questo è il caso dell'ultima illustrazione spettacolare realizzata da un artista a noi già noto, Dragon Garow Lee che, sul suo profilo Twitter, è sempre pronto a condividere le sue ultime creazioni facendo letteralmente sciogliere gli utenti che lo seguono e tutti i fan della serie creata da Akira Toriyama.

Il disegno di oggi, a cui potete dare uno sguardo in calce a quest'articolo, ritrae una delle scene più famose e iconiche dell'intera serie: quando Goku si prepara a sferrare il suo attacco finale a Kid Buu ma, non avendo il supporto dei terrestri, interviene Mr. Satan a convincerli a cedere la propria energia in modo che la Sfera Genkidama possa essere seguita dal nostro eroe.

La cosa più impressionate, e che potete vedere con i vostri occhi, oltre alla bravura, è la cura nei dettagli che l'artista ci mette ma soprattutto la capacità di riprodurre una scena come se fosse il manga originario di Dragon Ball. I personaggi sono così fedeli alle creature ideate da Toriyama che Lee potrebbe benissimo, da domani, cominciare a disegnare il manga di Dragon Ball Super e noi non lo rimpiangeremo affatto.

Tu cosa ne pensi di questa illustrazione? Pensi anche tu che sia impressionante la cura e quanto i personaggi siano fedeli all'originale? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.



