Goku ha davvero superato i suoi limiti grazie all'allenamento con Merus?

L'ultimo arco narrativo di Dragon Ball Super sta entrando nel vivo, con la minaccia sempre più vicina al pianeta Terra dello stregone Moro, che ha già mandato dei suoi scagnozzi, e con Goku e Vegeta impegnati in due allenamenti differenti ma che sicuramente gli permetteranno di arrivare ad un livello superiore.

L'ultimo capitolo del manga, il 55, ci ha mostrato come Goku sia possibilmente in grado di sconfiggere il suo nuovo maestro Merus, che sembra avere origini angeliche. Ormai sono passati circa due mesi da quanto i due Sayan hanno deciso di intraprendere questi duri allenamenti, e vista la volontà di Merus di concludere i suoi insegnamenti, non sembra mancare molto al loro ritorno.

Mentre Merus è pronto a scatenare tutta la sua forza contro Goku, ci viene rivelata la sua vera natura dall'improvvisa apparizione di Whis, che con tono severo lo rimprovera di aver ignorato delle leggi angeliche. Questo vuol dire che il Sayan ha affrontato per molto tempo, trovandosi nella Stanza dello Spirito e del Tempo, un angelo al suo massimo potenziale.

Con le parole che l'angelo rivolge a Goku, prima della loro separazione, comprendiamo che l'allenamento ha migliorato incredibilmente le abilità combattive e i sensi dell'eroe. Infatti Merus dice esplicitamente di avere fede nel suo allievo, che sicuramente riuscirà a sconfiggere Moro. Ricordiamo che l'obiettivo di Goku era quello di riuscire a padroneggiare l'Ultra Istinto, e nonostante non sia chiaro se ci sia effettivamente riuscito, ha comunque "rivaleggiato" con un Angelo che gli ha insegnato nuove tecniche in modo diretto.