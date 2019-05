Goku Day 2019: Ammiriamo una nuova immagine promozionale!

Il Goku Day 2019 è ormai alle porte i festeggiamenti per il protagonista della serie Dragon Ball stanno prendendo varia forme. Il sito ufficiale della serie di Toriyama ha aperto una pagina per votare il Goku preferito dai fan e insieme a quest'ultima stanno arrivando le prime immagini promozionali ufficiale dell'evento.

Per chi non lo sapesse il Goku Day è un evento, riconosciuto come tale dal 2015, nato dalla volontà di omaggiare il Saiyan protagonista della leggendaria serie Dragon Ball. Per chi si stesse chiedendo come mai sia stato scelto il 9 maggio come giorno dedicato alla celebrazione, la motivazione sta dietro al nome di Goku: Go e Ku infatti, sono in giapponese le pronunce di 5 e 9 e in Giappone, come in America, si è soliti indicare il mese prima del giorno.

Nell'immagine promozionale che potete ammirare in calce alla notizia, sono rappresentati, oltre alla data, diversi Goku provenienti da diverse serie, in particolare Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super e Dragon Ball Super: Broly.

Sembra inoltre che il Goku Day 2019 potrebbe essere la data in cui potrebbe essere annunciato il ritorno di Dragon Ball Super, per cui sembra essere stata confermata la presenza di Naohiro Shintani, regista del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly.

Di recente, Toriyama ha spiegato una differenza sostanziale tra Goku e Bardak e vi ricordiamo che il 9 maggio arriverà anche l'episodio 11 di Super Dragon Ball Heroes.