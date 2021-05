Goku Day: i tributi più belli dei fan per il protagonista di Dragon Ball

In un mondo che diventa sempre più pop, protagonisti e brand spesso ricevono delle giornate dedicate, che vengono poi festeggiate a livello mondiale. Solo la scorsa settimana c'è stato lo Star Wars Day, mentre il 9 maggio è stato il Goku Day, importante evento dedicato allo storico protagonista di Dragon Ball e Dragon Ball Super.

Principalmente l'attenzione è stata dedicata alla live di Super Dragon Ball Heroes dove è stata rivelata la nuova trama, in arrivo nel 2022, e poi soprattutto all'annuncio completamente imprevisto su un nuovo film di Dragon Ball Super. Mentre Twitter impazziva per questi ultimi contenuti, facendo andare su di giri il contatore del trend per gli hashtag connessi, c'è stato chi ha festeggiato il Goku Day normalmente.

Gli appassionati - ma anche addetti ai lavori - hanno fatto gli auguri a Goku offrendogli i propri omaggi più variegati. C'è chi si è limitato a un semplice messaggio ma molti hanno utilizzato artwork esistenti per salutare il loro protagonista preferito. E non sono mancati poi gli appassionati e membri dell'industria di anime e manga che si sono cimentati in disegni completamente inediti.

In basso c'è una raccolta dei tweet arrivati durante il Goku Day. E voi come avete festeggiato il protagonista di Dragon Ball?