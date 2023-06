Goku di Dragon Ball appare sugli spalti: la coreografia di questi ultras è super saiyan

Goku è diventato un'icona di manga e anime, rappresentando il simbolo dell'eroe di giustizia e della forza indomabile. La sua storia affascinante, la sua determinazione nel migliorare costantemente e la sua personalità affabile lo hanno reso amato ovunque, e per questo tutti al giorno d'oggi conoscono il protagonista di Dragon Ball.

Chi negli anni '80, '90 e 2000 è cresciuto con Dragon Ball conosce benissimo le capacità del saiyan cresciuto sulla Terra. E questa sua rappresentanza della forza suprema ma anche dell'istinto a migliorarsi sempre è sfociato in una voglia di portarlo spesso anche sugli spalti, in coreografie che a volte sono mastodontiche. Se lo scorso anno Gogeta è stato portato in MLS, quest'anno Goku ha fatto spesso capolino sugli spalti.

Quest'occasione stavolta è riservata agli spalti del Deportivo Saprissa, squadra che milita nella prima serie del campionato costaricano. La squadra ha appena vinto il campionato e nei festeggiamenti è emerso un enorme Goku con le braccia alzate, come a voler creare una Genkidama, con un'aura viola e fulminante a rappresentare tutta l'energia del personaggio. Al fianco, due striscioni recitano "El poder es nuestro", con la O realizzata come una sfera del drago di Shenron. Sulla maglia di Goku, invece del solito kanji, c'è la S del Deportivo Saprissa, come a voler dire che il personaggio sostiene il team.

È sicuramente un bel modo per celebrare la vittoria del campionato di Clausura 2023. Vi piace questa realizzazione degli ultras della squadra costaricana? Qualche mese fa, invece, Goku è apparso sugli spalti del Marocco.