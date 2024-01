Goku di Dragon Ball GT, ma con lo stile di Daima: l'art ufficiale è epica

Sin dalla presentazione, Dragon Ball Daima è stato accostato a Dragon Ball GT. Per molti, quello di TOEI Animation è un tentativo di riprendere la storia e i character design dell'anime del 1996 per attualizzarli. È evidente che non sia così, ma il legame tra Dragon Ball Daima e Dragon Ball GT si rinsalda con questo epico artwork ufficiale.

A primo impatto, il design di Goku bambino e le premesse della trama emerse dal primo trailer ufficiale rendevano Dragon Ball Daima sin troppo simile a Dragon Ball GT. Pare comunque che si tratti di un tranello teso da TOEI, poiché secondo gli ultimi leak la narrazione di Dragon Ball Daima sarà molto diversa da quella di Dragon Ball GT.

A ogni modo, in entrambe le serie saranno accomunate da Goku bambino. Ma come sarebbe il Goku bambino di Dragon Ball GT con lo stile delle animazioni di Dragon Ball Daima? A rispondere a questa domanda – con dei bellissimi character design – è l'animatore Sanda.

Nei disegni allegati in calce all'articolo, possiamo ammirare il Goku di Dragon Ball Daima abbandonare il suo Gi arancio e azzurro per indossare quello di GT. Sorridente, in posa d'attacco e rilassata, vediamo dunque il Goku dalle linee morbide di Daima con indosso gli abiti blu e gialli caratteristici del viaggio spaziale con Trunks e Pan.