Goku di Dragon Ball riceve un'illustrazione realistica di un fan

Quanti fan ha trovato Dragon Ball dal suo debutto come fumetto nel 1984 a oggi? La risposta è senza dubbio: innumerevoli. Tantissime persone hanno apprezzato il capolavoro senza tempo di Akira Toriyama, che ancora oggi illumina le serate televisive col nuovo show Dragon Ball Super e con le tante storie che ancora ruotano intorno alle sette sfere.

E naturalmente tanti di questi fan trovati nel corso degli anni hanno dedicato a Dragon Ball dei disegni per omaggiarlo. L'illustratore Sangsoo Jeong ha voluto partecipare con una sua versione del protagonista della serie, il saiyan Goku. Come ammesso dal coreano, che ha pubblicato su Instagram l'immagine che potete vedere in calce, ha sempre amato la prima saga di Dragon Ball quando Goku era ancora piccolo, e ha deciso quindi di riportarlo alla mente dei fan.

In calce vediamo la sua versione di Goku, trattato in versione iper realistica con una coda folta, guance piene per un bambino e una capigliatura più naturale di quella che porta nel manga di Toriyama. Naturalmente, Sangsoo Jeong non poteva esimersi dal ritrarlo in una posa da combattimento, e in più con i primi abiti con cui incontriamo il ragazzo, quelli blu.

Vi piace questa versione del piccolo Goku? E vi piacerebbe vedere un'altra illustrazione di un personaggio di Dragon Ball a opera di Sangsoo Jeong?