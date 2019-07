Goku di Dragon Ball Super e Rufy di ONE PIECE si uniscono in un disegno di Yuya Takahashi

Lo staff dell'anime Dragon Ball Super è ricco di elementi dotati e creativi, e uno degli animatori che spicca di più nel gruppo è Yuya Takahashi. Questi ha animato alcune delle scene più memorabili di Dragon Ball, rimaste impresse nella mente degli appassionati dell'anime grazie alle particolari angolazioni e rappresentazioni dei personaggi.

Da quando ha iniziato a postare con costanza sul suo account Twitter, Yuya Takahashi ha raccolto intorno a sé un gran numero di fan, rimasti estasiati dalle illustrazioni condivise sul popolare social. Proprio in questi giorni, l'animatore ha inserito un'immagine animata che riprende non solo l'anime di Dragon Ball Super su cui ha lavorato, ma anche quello di ONE PIECE.

Infatti, il 27 luglio, l'animatore ha postato un'immagine GIF che potete vedere in calce, con Goku e Rufy che si lanciano insieme all'attacco. Rufy ha un vestito molto simile al solito, con giacca rossa e pantalone arancione, con uno zaino blu sulle spalle e il cappello di paglia svolazzante dietro. Invece il protagonista di Dragon Ball Super è stato disegnato con un outfit piuttosto particolare: giacca verde e pantalone giallino, mentre sulle spalle porta una sacca. Il dettaglio che però non sfuggirà è il bastone magico che mantiene nella mano sinistra, arma che ha usato spessissimo all'inizio delle sue avventure in Dragon Ball.

Anche se non ufficialmente, i due personaggi dei due anime più famosi della casa editrice Shueisha si ritrovano a combattere insieme. Vi piace questa illustrazione di Takahashi? Mentre l'anime è in pausa, il manga di Dragon Ball Super sta proseguendo con l'arco narrativo dedicato a Moro lo Stregone, avversario che sta causando molti grattacapi a Goku e Vegeta.