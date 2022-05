Goku di Dragon Ball Z ridisegnato con lo stile... di Dragon Ball Z: la particolare fanart

Un anime lunghissimo come Dragon Ball Z ha visto nello staff una miriade di animatori e character designer diversi, alcuni dei quali sono cambiati tra un episodio e l'altro o tra un miniarco narrativo e quello successivo. In questo modo, Toei Animation poteva giostrare tutto il suo staff e sfruttare al meglio le forze sul lungo periodo.

Ciò però ha portato inevitabilmente a delle modifiche della qualità, specie in alcuni episodi filler e scene particolari dove il tratto variava rispetto al solito. C'è un attimo in cui, durante l'epica battaglia tra Goku e Freezer su Namek, il Super Saiyan diventa molto spigoloso e si mostra in un'espressione non sua. Come sarebbe stato quel Goku di Dragon Ball Z disegnato con il classico character design e con dei colori più consoni allo stile solito che si è visto nel resto dell'anime?

Mundo Kame propone questa fan art dove Goku di Dragon Ball Z viene ridisegnato con il classico stile di Dragon Ball Z: nel tweet in basso diviso in due metà si nota la scena originale andata in onda sulle TV giapponesi e mondiali, con un Goku che sembrava quasi un Super Saiyan di secondo livello per come erano sistemati i capelli, tra l'altro molto spigolosi e senza troppe ombreggiature. Cambia la situazione se lo si ridisegna con il character design che avrebbe avuto qualche anno dopo, a Super Saiyan ormai consolidato.

Ecco invece Goku e Majin Bu disegnati in stile giapponese e la copertina di Dragon Ball ridisegnata da Mitsutoshi Shimabukuro.