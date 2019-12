Goku e Freezer sfidano Jiren in un'epica action figure a tema Dragon Ball Super

L'ultima saga di Dragon Ball Super è stata segnata da una moltitudine di combattimenti all'insegna dell'epicità nel vano tentativo di salvare il proprio universo dalla distruzione. L'ultimo scontro, ovviamente, non poteva concludersi in modo migliore, con Goku e Freezer che uniscono le forze per la prima volta.

Nemmeno l'Ultra Istinto al massimo potere è riuscito a sconfiggere il numero uno dei Pride Troopers, troppo forte persino per il nostro eroe che ha dovuto affidarsi all'aiuto del suo acerrimo nemico, Freezer, per portare alla vittoria C-17. L'epico combattimento che ne è dunque scaturito è stato accompagnato da un comparto tecnico maestoso, uno dei migliori episodi prodotti dalla TOEI Animation.

E proprio l'esatto momento in cui i due colpiscono Jiren, mentre tenta disperatamente di fermarli, è l'ultimo tema di una straordinaria action figure a tema Dragon Ball Super. Il modellino in scala in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è già disponibile all'acquisto tramite il link alla fonte per la modica cifra di oltre 550 euro, senza contare le spese di spedizione. Ad ogni modo, è invidiabile l'ottima resa di dettagli della compagnia Natsukashii, leader nel settore delle action figure.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'epica statuetta? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver ripassato insieme a noi il punto della situazione su Dragon Ball Super 2.