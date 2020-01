Goku contro Godzilla in un meraviglioso artwork creato da un fan

Uno degli artisti che ha lavorato al film Detective Pikachu ha immaginato come potrebbe essere lo scontro tra Son Goku di Dragon Ball e Godzilla, il Re dei Kaiju (i mostri giganti giapponesi). Diamo un'occhiata a questa splendida fan art!

Spesso e volentieri, sul web, ci imbattiamo in siti o video che propongono sfide tra personaggi di universi fumettistici diversi (o comunque di fantasia). Uno dei più recenti che vi abbiamo mostrato ha visto sfidarsi il maestro Gai di Naruto contro All Might di My Hero Academia. Goku è un altro personaggio spessissimo usato per questi versus. Ad esempio molti anni fa, in una rivista americana chiamata Wizard, si fecero scontrare Goku e Superman chiedendo anche ai lettori chi avrebbe vinto in un eventuale battaglia tra i due. Quest'oggi un artista che ha lavorato alla realizzazione di Detective Pikachu, il celebre film con Ryan Reynolds nei panni di Pikachu (o almeno lo doppiava), ha postato su Twitter questa divertente fan art che vede Goku alla prese con Godzilla. Nella fan art vediamo Goku lanciare il suo attacco più famoso, la Kamehameha, contro l'Atomic Breath (il Soffio Atomico) di Godzilla.

Chi vincerebbe secondo voi? Fatecelo sapere nei commenti. Vi lasciamo, inoltre, con quest'artwork che immagina Goku con differenti stili di disegno presi da altri anime e manga.