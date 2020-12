Goku tra nostalgia e l'Ultra Istinto di Dragon Ball Super in questa fan art di Hien

Il giovane Goku che conoscemmo in Dragon Ball ha lasciato spazio, dopo diverse avventure in giro per il mondo creato da Akira Toriyama, a un Goku prima adolescente e poi adulto, alla ricerca di sfide sempre più grandi. Con la storia di Dragon Ball Super, Goku è riuscito a raggiungere vette ancora più alte e quasi divine.

Proprio in questa serie dove ormai è finito lo scontro con Molo, Goku è riuscito a sbloccare definitivamente una delle tecniche più potenti di Dragon Ball Super. L'Ultra Istinto del saiyan inizialmente era quello solo parzialmente controllato, ovvero la versione Omen; durante la battaglia e grazie al sacrificio di Merus, Goku riesce a raggiungere l'Ultra Istinto completo.

Questa fan art di 0609Hien cattura queste due ultime versioni di Goku apparse nella recente saga di Dragon Ball Super, ma non le lascia sole. Infatti, mentre ai lati dell'illustrazione che vedete in basso ci sono un Goku con i capelli bianchi e un Goku con un accenno di Ultra Istinto, al centro Hien ha deciso di dedicare l'attenzione principale a un Goku molto nostalgico.

Vediamo infatti Goku con la classica divisa ma tra le mani mantiene il bastone rosso che l'ha accompagnato per lungo tempo, fino alla fine della saga del Grande Mago Piccolo dove fu costretto ad abbandonarlo per collegare il santuario di Karin al santuario di Dio. Lo stile di Hien riesce a replicare abbastanza fedelmente quello di Akira Toriyama. Cosa ne pensate di questo trio di Goku nella fan art?

Anche Toyotaro ha lasciato un omaggio a Toriyama in Dragon Ball Super 66.