Ecco perché il Goku di Dragon Ball Z è il migliore di sempre

Dragon Ball è un franchise che non passa mai di moda, rappresentando uno dei capostipiti del "battle shonen". Nella serializzazione, il nostro Goku è cresciuto molto fisicamente e psicologicamente, ma non è stata un'evoluzione lineare: perché Z, quindi, anche dopo il "deludente" Dragon Ball Super e GT, rappresenta l'apice del Saiyan?

Goku cresce a livello personale, e molto. Dovendo fare i conti, nella Saga dei Saiyan, con la scoperta di appartenere a una razza aliena genocida e conoscendo anche il fratello Radish, all'inizio rifiuterà il suo sangue per poi far pace con la sua stirpe nella Saga di Cell, cercando di sfruttare la propria indole per salvare l'umanità. Si dimostrerà poi un buon padre, nel corso dei vari archi narrativi, sacrificando sé stesso e la propria vita per salvare la sua famiglia e i suoi cari. Anche l'arco narrativo degli androidi rappresenta un grande esempio.

A livello di power up, Goku riesce a perfezionare tutte le tecniche insegnategli dal maestro Muten, come la Kamehameha, a padroneggiare il volo, poco visto nella serie Dragon Ball e non solo. Riesce infatti ad ampliare il parco tecnico che lo renderà il guerriero più forte della Terra, con buona pace di Mr. Satan. Kaioken, Sfera Genkidama, Teletrasporto e Fusione, giusto per citarne alcune. infine una delle trasformazioni più iconiche della storia dei manga: lui si rivelerà essere il leggendario Super Saiyan. A livello di spettacolarità e significato intrinseco del singolo power up siamo su un altro livello rispetto a GT e Super, dove in termini di potenza il nostro protagonista parrebbe, infatti, superiore.

In queste ultime due serie ci troviamo di fronte a una regressione del personaggio: in GT sembra accettare passivamente il suo destino e il suo corpo da bambino, mentre in Super il rapporto con Moro e l'atteggiamento sprezzante che mostra nel Torneo del Potere ci mostrano un Goku che incarna la brutta copia di sé stesso, quasi infantile, a differenza dell'adulto vero e altruista che avevamo visto in Z, in cui era anche riuscito a costruire la propria eredità con Ub. Un modello di vita, insomma, che perderà nel tempo.

Siete d'accordo o pensate che nel corso dei futuri archi narrativi il Saiyan andrà incontro a una rinascita e redenzione? Fatecelo sapere. Nel frattempo non perdetevi alcune curiosità su Dragon Ball. Per esempio: perché Toriyama decise di uccidere Vegeta?